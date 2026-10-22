SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kardex-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kardex-Aktie 84,36 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 118,545 Kardex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 250,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 695,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 196,96 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at