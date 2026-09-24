Kardex Aktie

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WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Kardex-Anlage 24.09.2026 10:03:25

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kardex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Kardex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87,42 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hat, hat nun 11,438 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (240,50 CHF), wäre die Investition nun 2 750,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 175,10 Prozent vermehrt.

Kardex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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