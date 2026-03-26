Kardex Aktie

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WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Profitable Kardex-Investition? 26.03.2026 10:03:29

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kardex gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kardex-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 176,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kardex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,625 Kardex-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 253,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 354,47 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,54 Prozent angezogen.

Kardex wurde am Markt mit 1,95 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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