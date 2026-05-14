Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Lohnender Kardex-Einstieg? 14.05.2026 10:03:37

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kardex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Kardex-Aktie an diesem Tag bei 243,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,412 Kardex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 275,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,37 CHF wert. Damit wäre die Investition 13,37 Prozent mehr wert.

Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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