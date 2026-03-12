SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Kardex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,33 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,463 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,58 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 11.03.2026 auf 237,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 347,58 CHF, was einer positiven Performance von 247,58 Prozent entspricht.

Kardex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at