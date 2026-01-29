Kardex Aktie

Performance unter der Lupe 29.01.2026 10:03:56

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 174,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,573 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (278,50 CHF), wäre die Investition nun 159,51 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

