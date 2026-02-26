SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 172,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,787 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 260,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,63 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,46 Prozent vermehrt.

Am Markt war Kardex jüngst 2,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at