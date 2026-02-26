Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Performance
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 172,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,787 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 260,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,63 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,46 Prozent vermehrt.
Am Markt war Kardex jüngst 2,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AG
|
26.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Kardex AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|286,00
|1,06%