SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Kardex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kardex-Anteile bei 199,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Kardex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,025 Kardex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 321,61 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 20.05.2026 auf 263,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,16 Prozent angewachsen.

Kardex wurde am Markt mit 2,00 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at