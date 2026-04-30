Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Frühes Investment 30.04.2026 10:03:37

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie Anlegern gebracht.

Die Kardex-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,308 Kardex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 470,28 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 29.04.2026 auf 277,00 CHF belief. Mit einer Performance von +47,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Kardex zuletzt 2,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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