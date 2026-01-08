SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 207,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,482 Kardex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (283,50 CHF), wäre die Investition nun 136,63 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,63 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at