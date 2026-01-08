Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lohnende Kardex-Anlage?
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 207,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,482 Kardex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (283,50 CHF), wäre die Investition nun 136,63 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,63 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 2,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AG
Analysen zu Kardex AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|309,50
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.