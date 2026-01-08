Kardex Aktie

Kardex

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

Lohnende Kardex-Anlage? 08.01.2026 10:03:26

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 207,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,482 Kardex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (283,50 CHF), wäre die Investition nun 136,63 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,63 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Aktien in diesem Artikel

Kardex AG 309,50 0,65% Kardex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

