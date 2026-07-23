Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Performance
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kardex-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 235,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hat, hat nun 4,246 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 025,48 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 22.07.2026 auf 241,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,55 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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