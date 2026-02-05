SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.02.2021 wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 206,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,854 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 296,12 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,61 Prozent.

Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at