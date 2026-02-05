Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Investition im Blick
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.02.2021 wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 206,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,854 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 296,12 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,61 Prozent.
Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AG
|
05.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SPI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Kardex AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|286,00
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.