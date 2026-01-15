SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Kardex Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Kardex-Aktie an diesem Tag bei 63,54 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,738 Kardex-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 288,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 532,54 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 353,25 Prozent.
Am Markt war Kardex jüngst 2,20 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
