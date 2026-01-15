SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Kardex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Kardex-Aktie an diesem Tag bei 63,54 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,738 Kardex-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 288,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 532,54 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 353,25 Prozent.

Am Markt war Kardex jüngst 2,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at