Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lohnendes Kardex-Investment?
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kardex-Anteile an diesem Tag bei 268,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,373 Kardex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kardex-Aktie auf 298,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,19 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,19 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Kardex eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
