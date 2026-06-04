Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Performance unter der Lupe
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 10 Jahren verdient
Die Kardex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 75,08 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,332 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 354,28 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 03.06.2026 auf 266,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 254,28 Prozent erhöht.
Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,09 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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