Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lohnender Kardex-Einstieg?
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02.07.2026 10:03:41
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 10 Jahren verdient
Kardex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 78,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,813 Kardex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 01.07.2026 auf 232,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 972,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,26 Prozent vermehrt.
Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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