Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lukrative Kardex-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 3 Jahren verdient
Das Kardex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 203,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,140 Kardex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 12 014,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 244,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,15 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Kardex belief sich zuletzt auf 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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