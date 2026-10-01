SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kardex-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Kardex-Aktie bei 307,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,573 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 752,44 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 30.09.2026 auf 238,00 CHF belief. Mit einer Performance von -22,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at