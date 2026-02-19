Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 19.02.2026 10:03:24

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kardex-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Kardex-Aktie an diesem Tag 284,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,351 Kardex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 264,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,21 Prozent verringert.

Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kardex AG

mehr Nachrichten