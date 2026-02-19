Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Langfristige Anlage
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Kardex-Aktie an diesem Tag 284,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,351 Kardex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 264,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,21 Prozent verringert.
Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
