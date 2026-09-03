Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Profitabler Kardex-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Kardex-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kardex-Papier bei 315,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kardex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,170 Kardex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 787,64 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 02.09.2026 auf 248,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,24 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Kardex jüngst 1,95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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