Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Investmentbeispiel
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Klingelnberg-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,901 Klingelnberg-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 103,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,96 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 91,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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