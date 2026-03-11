SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Klingelnberg-Papier letztlich bei 15,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,893 Klingelnberg-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie auf 10,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688,68 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 31,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 96,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at