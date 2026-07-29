SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Klingelnberg eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.07.2023 wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Klingelnberg-Anteile 18,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Klingelnberg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,376 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,06 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 28.07.2026 auf 10,80 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 41,94 Prozent.

Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 92,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at