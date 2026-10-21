Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Frühe Anlage 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investierten, hätten nun 5,988 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 62,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,45 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,43 Prozent verringert.

Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 91,01 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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