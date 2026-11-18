Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Profitables Klingelnberg-Investment?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Klingelnberg-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 18,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Klingelnberg-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,556 Klingelnberg-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 580,56 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 17.11.2026 auf 10,45 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,94 Prozent.
Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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