So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Klingelnberg-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Klingelnberg-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 18,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Klingelnberg-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,556 Klingelnberg-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 580,56 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 17.11.2026 auf 10,45 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,94 Prozent.

Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at