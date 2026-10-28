SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,85 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,091 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 665,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,44 Prozent verringert.

Klingelnberg wurde am Markt mit 93,32 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at