SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Klingelnberg gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Klingelnberg-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,25 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Klingelnberg-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,547 Klingelnberg-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,87 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 26.05.2026 auf 10,45 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21,13 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 92,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at