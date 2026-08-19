SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Klingelnberg-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug an diesem Tag 12,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Klingelnberg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,843 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 90,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,02 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Klingelnberg eine Börsenbewertung in Höhe von 104,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at