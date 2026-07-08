SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,00 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,762 Klingelnberg-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 10,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,95 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 49,05 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 96,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at