Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Performance im Blick
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Klingelnberg-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 877,193 Klingelnberg-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 10,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 561,40 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 561,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,39 Prozent.
Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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