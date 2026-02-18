SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Klingelnberg-Papier an diesem Tag bei 21,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,393 Klingelnberg-Aktien. Die gehaltenen Klingelnberg-Papiere wären am 17.02.2026 521,33 CHF wert, da der Schlussstand 11,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -47,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 95,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at