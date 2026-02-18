Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Klingelnberg-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Klingelnberg-Papier an diesem Tag bei 21,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,393 Klingelnberg-Aktien. Die gehaltenen Klingelnberg-Papiere wären am 17.02.2026 521,33 CHF wert, da der Schlussstand 11,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -47,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 95,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Klingelnberg AG

mehr Nachrichten