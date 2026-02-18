Klingelnberg Aktie
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Klingelnberg-Papier an diesem Tag bei 21,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,393 Klingelnberg-Aktien. Die gehaltenen Klingelnberg-Papiere wären am 17.02.2026 521,33 CHF wert, da der Schlussstand 11,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -47,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Klingelnberg jüngst 95,90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
