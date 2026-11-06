SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Komax von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Komax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Komax-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,30 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,313 Komax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 70,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,45 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,85 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 370,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at