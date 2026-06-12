Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Lukratives Komax-Investment? 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Komax-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Komax-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Komax-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 204,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,902 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 74,17 Prozent vermindert.

Am Markt war Komax jüngst 267,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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