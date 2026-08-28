SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.08.2021 wurde die Komax-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 255,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hat, hat nun 0,392 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 76,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,82 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70,18 Prozent gesunken.

Insgesamt war Komax zuletzt 384,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at