SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Komax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Komax-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 164,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 0,607 Komax-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Komax-Papiers auf 66,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,23 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 59,77 Prozent verkleinert.

Komax war somit zuletzt am Markt 339,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at