SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Komax-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Komax-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 194,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Komax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,546 Komax-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 64,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 314,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66,86 Prozent eingebüßt.

Komax war somit zuletzt am Markt 329,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at