SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Komax-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Komax-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Komax-Anteile 202,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,936 Komax-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 58,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 287,27 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 287,27 CHF entspricht einer negativen Performance von 71,27 Prozent.

Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 297,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at