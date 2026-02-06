Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Langfristige Investition 06.02.2026 10:04:18

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Komax-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 300,50 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,328 Komax-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Komax-Papiere wären am 05.02.2026 234,61 CHF wert, da der Schlussstand 70,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,54 Prozent verringert.

Am Markt war Komax jüngst 361,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Komax AG 76,50 -0,26% Komax AG

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

