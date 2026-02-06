SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Komax-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 300,50 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,328 Komax-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Komax-Papiere wären am 05.02.2026 234,61 CHF wert, da der Schlussstand 70,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,54 Prozent verringert.

Am Markt war Komax jüngst 361,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at