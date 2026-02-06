Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Langfristige Investition
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 300,50 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,328 Komax-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Komax-Papiere wären am 05.02.2026 234,61 CHF wert, da der Schlussstand 70,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,54 Prozent verringert.
Am Markt war Komax jüngst 361,70 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komax AG
|
06.02.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
27.01.26
|Komax Gruppe zeigt Automatisierungskompetenz im Next2OEM-Projekt mit Audi (EQS Group)
|
27.01.26
|Komax Group demonstrates automation expertise in Next2OEM project with Audi (EQS Group)
|
23.01.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Komax AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Komax AG
|76,50
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.