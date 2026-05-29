SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 238,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 41,929 Komax-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 28.05.2026 2 373,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 76,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Komax bezifferte sich zuletzt auf 291,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at