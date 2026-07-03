SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie Investoren gebracht.

Die Komax-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 234,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 4,274 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,15 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 02.07.2026 auf 46,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 199,15 CHF, was einer negativen Performance von 80,09 Prozent entspricht.

Insgesamt war Komax zuletzt 233,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at