SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Komax-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Komax-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Komax-Aktie investierten, hätten nun 7,899 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 550,55 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 44,94 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 350,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at