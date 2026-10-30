Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Langfristige Anlage 30.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Komax-Investment gewesen.

Komax-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 235,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Komax-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,424 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 75,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,81 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,19 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 384,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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