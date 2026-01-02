Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Performance unter der Lupe 02.01.2026 10:03:35

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.

Das Komax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 115,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Komax-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,957 Komax-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 573,91 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 30.12.2025 auf 64,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 44,26 Prozent verkleinert.

Komax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,43 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Komax AG 69,40 2,51% Komax AG

