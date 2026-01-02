Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Performance unter der Lupe
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Komax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 115,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Komax-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,957 Komax-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 573,91 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 30.12.2025 auf 64,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 44,26 Prozent verkleinert.
Komax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,43 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Komax AG
|69,40
|2,51%
