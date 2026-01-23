SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Komax-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Komax-Aktie bei 214,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Komax-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,598 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 112,77 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,87 Prozent verringert.

Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 321,84 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at