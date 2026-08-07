Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Lukrativer Komax-Einstieg? 07.08.2026 10:03:56

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Komax-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 219,30 CHF wert. Bei einem Komax-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,456 Komax-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,31 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 06.08.2026 auf 59,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,69 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 291,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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