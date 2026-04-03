SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Komax-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 251,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Komax-Aktie investierten, hätten nun 0,398 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Komax-Papiere wären am 02.04.2026 20,48 CHF wert, da der Schlussstand 51,50 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,52 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 263,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at