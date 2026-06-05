Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnender Komax-Einstieg?
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Komax-Aktie statt. Der Schlusskurs der Komax-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 231,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 0,433 Komax-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,23 Prozent verringert.
Insgesamt war Komax zuletzt 287,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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