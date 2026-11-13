Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lohnende Kudelski-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Kudelski-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Kudelski vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7 434,944 Kudelski-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,36 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 074,35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,74 Prozent erhöht.
Insgesamt war Kudelski zuletzt 77,14 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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