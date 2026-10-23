Kudelski Aktie

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WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Frühes Investment 23.10.2026 10:03:37

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kudelski-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kudelski-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7 692,308 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 384,62 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 22.10.2026 auf 1,35 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 3,85 Prozent vermehrt.

Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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