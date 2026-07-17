Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Profitabler Kudelski-Einstieg? 17.07.2026 10:03:58

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.07.2016 wurde das Kudelski-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,80 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hat, hat nun 5,051 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 6,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,25 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,69 Prozent.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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